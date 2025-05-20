诺基亚最新推出的手机系列包括了Nokia G42 5G和Nokia C32等多样型号，这些设备承袭了诺基亚品牌在耐用性及实用性上的优良传统。

诺基亚G42 5G是一款定位中端市场的5G手机，采用了高通骁龙480+处理器。该手机配备了6.56英寸的HD+高清屏幕，并且支持90Hz的高刷新率。除此之外，它还内置了一块5000mAh的大容量电池，并支持20W的快充技术。特别值得一提的是，该机的后盖设计可拆卸，方便用户自行更换电池。该设备配备了后置三摄系统，包括5000万像素的主摄像头、200万像素的微距摄像头和200万像素的景深摄像头，足以应对日常拍照的各种场景。此外，Nokia G42 5G搭载的是简洁的Android 13操作系统，制造商保证将提供长达两年的系统升级服务，以及三年的安全漏洞修补支持。





Nokia C32这款新手机突出其电池续航和耐用性，配备了6.5英寸的HD+分辨率水滴屏，内置电池容量达到5000mAh，同时支持10W的快速充电技术。它的后置摄像头组合由5000万像素的主摄和200万像素的景深镜头组成，非常适合预算有限的用户。该款机型运行的是Android 13系统，还配备了IP52等级的防尘防水特性，非常适合日常生活中的使用。

诺基亚近年来在智能手机市场力推性价比高、续航力出色的产品，同时也没忘记对经典功能手机进行优化升级，比如新推出的Nokia 110 4G和Nokia 105 4G，这些都是为了满足不同消费者的多样化需求。如果你更倾向于选择耐用性强、系统纯净度高的手机，那么诺基亚的产品依旧是一个不错的选择。