目前市面上在售的苹果手机最新型号为iPhone 15系列，关于该系列手机的具体售价信息如下：

iPhone 15标准版起售价5999元（128GB）

iPhone 15 Pro起售价7999元（128GB）





这些设备装备了前沿的A16仿生处理器，Pro系列机型采用钛金属制成边框，同时配备了4800万像素的高清主摄像头。每款机型均采纳了灵动岛的设计思想，并且具备全天候显示功能。

在选择产品图片时，建议您前往苹果的官方网站或者权威认证的经销商店铺。您可以在那里找到高清的图片资源。这些图片细致地呈现了手机的外观设计、色彩搭配以及配件的搭配技巧。每款手机型号都提供了多角度的展示图，涵盖正面、背面和侧面，帮助消费者全面了解产品的设计细节。

选购时，请优先选择苹果的正品渠道，比如官方网站、Apple Store直营店，或者是获得官方授权的经销商。这样做能确保您不会买到翻新或假货。此外，您还可以留意电商平台在618、双11等促销期间的优惠信息。