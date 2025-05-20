红米note12最新消息

红米Note12系列计划在2022年的最后一个季度与我们见面。据最新消息透露，这款手机可能会配备天玑1080处理器，并且使用一块6.67英寸的AMOLED显示屏，同时具备120Hz的高刷新率功能。

在影像领域，红米Note12 Pro或许会搭载5000万像素的主摄像头，并具备OIS光学防抖功能。至于电池，其容量可能达到5000mAh，并且支持67W的快速充电技术。而在存储方面，它可能提供6GB/8GB的RAM和128GB/256GB的ROM两种配置。

这款新手机将搭载MIUI 13操作系统，同时保留了3.5mm耳机插孔以及红外遥控功能。在价格上，预计起步价大约是1500元，继续沿袭红米Note系列的高性价比特点。

值得注意的是，此次可能会推出Note12 Pro+型号，该型号将搭载一亿像素的主摄像头和120W的快速充电技术。这样的配置预计能够在同价位的产品中维持其竞争优势。

根据供应链的信息，红米Note12系列已经开始投入大规模生产。据悉，该系列预计在10月底前正式对外公布。对于对此系列感兴趣的用户来说，关注官方发布的渠道是获取最新资讯的好方法。