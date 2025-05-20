小米公司在2021年3月推出了小米10s，这是一款定位在旗舰和中端之间的中高端手机。它搭载了骁龙870处理器，配备了1亿像素的主摄像头，并且拥有Harman Kardon品牌的双扬声器调音系统。该机型以其高性价比为卖点。

目前小米10s在各大电商平台的最新价格如下：

京东自营：8GB+128GB版本2199元

天猫旗舰店：8GB+256GB版本2399元

拼多多百亿补贴：12GB+256GB版本2499元

苏宁易购：8GB+128GB版本2299元

二手市场价格参考：

95新8GB+128GB版本约1600-1800元

全新未拆封12GB+256GB版本约2200-2400元

购买建议：

1. 预算有限可选择8GB+128GB版本

2. 推荐选购12GB+256GB高配版

3. 二手市场需注意验机

4. 关注618、双11等促销活动

请注意，此价格为2023年10月的参考数据，实际售价可能会有所变动。在购买前，请对比不同平台的价格，同时留意官方店铺可能推出的促销活动。