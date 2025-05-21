三星堆青铜大面具亮相春晚

2022年春晚，三星堆的青铜巨面具备受瞩目，作为展品呈现，向全国观众揭示了古蜀文化的非凡魅力。这面高达72厘米、宽至132厘米的青铜面具，出自三星堆遗址的三号祭祀坑。目前，这已成为已知最大的青铜面具。

这面具明显体现了古蜀文明的鲜明特色——造型设计极具夸张，双眼与耳朵特别显眼，并且点缀着独特的云雷图案。专家们推测，这可能是用于祭祀活动的器物，代表着古蜀民族对祖先或神灵的崇敬之心。

春晚即将到来之际，文物修复的专家们对这件历史悠久的文物进行了细致入微的保护措施。考虑到它已经埋藏在地下超过三千年，出土时面具已经严重变形。修复小组运用了先进的科技手段，精心操作，确保了文物在修复过程中没有受到任何损害，并最终成功恢复了其原始的面貌。





自1986年起，对三星堆遗址进行了大规模的发掘工作，随后，众多青铜器、金器和玉器等珍贵文物相继出土。这些发现不仅颠覆了人们对长江流域古文明的认知，而且进一步证实了在商周时期，该地区就已经形成了高度发达的青铜文化。

央视春晚特意选择了这件文物进行展示，主要是因为它的造型非常独特。此外，这件文物还代表着我国悠久而丰富的文明起源。通过电视画面，全国各地的观众都有机会近距离观看这件国家级的宝贵文物，进而感受到中华文明的深邃与宽广。