华硕官网查询真伪入口

华硕官方为用户提供了多种核实产品真伪的渠道，以下列举了其中一些主要的查询方式：

1. 官网查询入口

在浏览器地址栏输入华硕官方网站的网址，也就是，随后进入该网站。在网页下方寻找“服务支持”这一栏目，并点击它。随后，挑选“防伪查询”这一功能，即可进入查询页面。在查询页面，您需要填写产品的序列号，也就是大家熟知的SN码，并且还要输入验证码，才能完成查询。

2. 微信公众号查询

请注意关注“华硕服务”的官方微信公众号，点击进入后，找到并点击菜单中的“自助服务”，然后选择“真伪查询”功能，按照页面提示输入产品所需信息，即可完成验证过程。

3. 产品标签识别

所有正品华硕产品都会贴有防伪标签，包含以下特征：

全息激光防伪标识

刮开涂层可见20位防伪码

可扫描二维码验证

4. 电话查询





请拨打华硕官方客服电话，之后输入您的产品序列号，我们的客服人员将帮助您核实产品的真伪。

重要提示：

序列号通常位于产品底部标签或包装盒上

建议保留完整包装和购买凭证

发现假货可向工商部门举报

通过这些官方途径查询信息，我们可以保证获取到的是准确可靠的数据，从而防止购买到假货和劣质产品。如果查询结果显示有异常，请务必立刻与华硕客户服务取得联系以进行确认。