苹果ipad价格表官网报价

官网现已提供多种款式的苹果iPad，型号丰富，价格跨度大，能够适应不同消费者的购买需求。从入门级到高端专业版，应有尽有。以下为2023年官方公布的最新价格列表，同时包含了教育用户可享有的折扣信息。

iPad系列：

第10代iPad的WiFi型号，64GB存储配置的售价为3599元，若用户选择加入蜂窝网络功能，价格将提升至4599元；至于WiFi型号的256GB存储版本，其售价为4799元，而带有蜂窝网络的版本，价格更是达到了5799元。

教育优惠的具体价格信息如下：64GB的WiFi版本售价为3399元，而蜂窝网络版本的价格为4399元；对于256GB的WiFi版本，其价格为4599元，而蜂窝网络版本的价格则是5599元。

iPad Air：

iPad Air（第五代）64GB版本配备WiFi的售价为4799元，若选择蜂窝网络版本，价格将升至5999元。至于256GB版本的WiFi型号，其价格同样为5999元，而蜂窝网络版本的256GB型号，价格则达到了7199元。

教育优惠的具体价格信息如下：64GB的WiFi版售价为4399元，而蜂窝网络版的售价则是5599元；至于256GB的WiFi版，售价为5599元，蜂窝网络版的价格则是6799元。

iPad mini：

iPad Pro：

11英寸的iPad Pro有WiFi版和蜂窝网络版两种，其中128GB的WiFi版售价是6799元，而加入蜂窝网络的版本价格则是7999元；至于256GB的WiFi版，它的售价为7599元，而配备蜂窝网络的版本价格则是8799元。

教育优惠价：

12.9英寸的128GB WiFi型号，售价是8499元；而蜂窝网络型号的价格，则是9699元。至于256GB WiFi型号，它的售价为9299元；至于蜂窝网络型号，价格则是10499元。

配件价格：

苹果公司推出的第二代手写笔售价为999元，对于教育行业的消费者，我们特设了优惠措施，仅需895元便可入手。

妙控键盘：11英寸2399元，12.9英寸2799元

智能键盘夹：11英寸1399元，12.9英寸1599元

注意：

1. 教育优惠需通过UNiDAYS验证

2. 蜂窝版需额外支付运营商套餐费用

3. 以旧换新价格会根据设备状况有所浮动