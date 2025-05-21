小米K60是小米旗下性能出众的手机之一，它以高性价比和顶级配置为特点。在此，我们将向您展示小米K60的官方售价，并提供一些购买建议。

1. 官方售价

根据小米官网及授权渠道的定价，小米K60的售价如下：

12GB+256GB版本：2999元

16GB+1TB版本：3999元

2. 促销活动

小米公司频繁在电商平台举办的大型促销活动期间，如618、双11等，或是新产品的发布节点，会实施一些临时的折扣政策。此时，商品的价格可能会有200至500元的降幅。鉴于此，我们建议消费者关注小米官方店铺的最新动态。

3. 购买渠道推荐

小米官网：支持分期免息，部分版本可享赠品（如耳机、保护壳）。





京东/天猫旗舰店：物流快，退换货方便，部分活动价更优惠。

线下门店：可现场体验真机，部分门店提供购机赠礼或会员优惠。

4. 配置亮点

处理器：搭载骁龙8+ Gen1，性能强劲。

屏幕该手机搭载了6.67英寸的2K分辨率的AMOLED柔性直屏，同时具备了120Hz的高刷新率特性。

续航：5500mAh大电池+67W快充，续航能力出色。

影像：后置6400万像素三摄，支持OIS光学防抖。

5. 选购建议

若预算有限制，同时对存储空间需求不是特别高，那么选择12GB内存搭配256GB存储的版本性价比最为显著；但如果您更看重更大的存储空间，或者打算长期使用，那么16GB内存加上1TB存储的版本可能更符合您的需求。