2006年，HTC发布了一款手机，该手机内置了轨迹球滚珠。这款手机名叫HTC P3300，也被称为HTC Artemis。在其设计上，这款手机巧妙地融入了一个独特的物理轨迹球，该球位于键盘区域的正中央。用户可以通过这个轨迹球，实现精确的光标控制。

这款手机的轨迹球直径极小，只有8毫米，采用了光学传感技术，使得操控变得全面而精准。与传统方向键相比，在使用网页浏览或地图查看等操作时，轨迹球提供了更为流畅的操作感受。用户只需用拇指轻轻转动轨迹球，就能轻松移动光标，而轻触轨迹球则用来完成确认操作。

HTC P3300使用的是Windows Mobile 5.0操作系统，其屏幕尺寸为2.8英寸，并配备了QVGA分辨率的触控屏幕。该设备采用的轨迹球设计在当时颇具特色，为用户带来了新的操作方式。但伴随着触控屏技术的进步，这种物理轨迹球的设计逐渐在市场上失去了竞争力。





类似的设计后来也被引入了黑莓手机，比如BlackBerry Pearl系列。但在HTC后续推出的产品线中，却并未出现轨迹球机型。如今回顾过去，HTC P3300的轨迹球设计在智能手机的发展历程中，无疑是一次富有创意的尝试。

这款手机若让你产生了兴趣，你完全可以在二手市场寻找那些保存得还不错的手机。不过要注意，因为它的年代比较久远，电池和其他配件可能已经出现了老化，这可能会对你的使用感受造成影响，与之前相比，可能会有所下降。