小米手机价格表及图片

小米手机的售价和图片信息已在此列出，我们将对各个型号的小米手机及其价格进行详细介绍，并且附上相应的图片供大家查阅。

小米13系列：

小米13手机，配置8GB内存和128GB存储空间的型号，其价格为3999元；若选择12GB内存及256GB存储空间的版本，价格将升至4599元。

图中可见，小米13系列手机的设计特点，包括其正面和背面的布局，使用了曲面显示屏和圆形的摄像头组件。

Redmi K60系列：

Redmi K60的12GB+256GB版本售价为2299元，至于16GB+512GB版本，其价格则是2699元。

这幅图展示了Redmi K60系列，该系列具备直式屏幕的布局设计，以及采用了方形样式的摄像头组件。

小米Civi系列：





小米Civi 2手机有两种配置，一个是8GB内存搭配128GB存储空间，售价为2399元；另一个则是12GB内存和256GB存储空间的组合，售价为2899元。

小米Civi 3的12GB+256GB版本售价为2499元，至于12GB+512GB版本，其价格则是2799元。

（图片展示：Civi系列轻薄时尚的设计和前置双摄）

Note系列：

Redmi Note 12 Pro的6GB+128GB版本售价为1699元，至于8GB+256GB版本，其价格则是1899元。

Redmi Note 12 Turbo手机，其8GB内存搭配256GB存储空间的型号售价为1999元；若选择12GB内存与512GB存储空间的配置，价格则升至2299元。

（图片展示：Note系列的机身设计和后置主摄）

这些价格资讯来自小米官网在2023年10月发布的最新信息，购买时可能遇到促销优惠。图中详细展示了手机的正反面、侧面外观，以及其核心配置参数。不同款式的手机在屏幕尺寸、摄像头配置和电池续航能力等方面各有特色。