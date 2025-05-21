小米最新发布的旗舰手机已经与大家见面，其中包括了Xiaomi 14系列，这一系列包括了Xiaomi 14和Xiaomi 14 Pro两款新机。这些新推出的手机配备了高通最新推出的旗舰级处理器，即骁龙8 Gen3，相较于上一代产品，其性能有了30%的明显增强。小米14系列搭载了徕卡品牌的顶级影像系统，该系列的主摄像头特别采用了1英寸的大尺寸感光元件，同时具备全焦段的流畅四摄变焦技术。

小米14 Pro搭载了一块6.73英寸的2K级AMOLED曲面屏幕，屏幕尺寸适中，画质清晰。该屏幕支持1至120Hz的自适应刷新率，能够根据内容自动调整刷新速度，提高观看体验。屏幕亮度方面，它最高可达3000nit，即使在强光下也能清晰显示。此外，该手机电池容量为4880mAh，续航表现良好。它支持120W的有线快充和50W的无线快充技术，充电速度快，使用方便。机身采用了创新的纳米微晶玻璃材料，相比传统材料，抗摔性能提升了十倍。





这款新机型在操作系统方面进行了创新，首次搭载了小米自主研发的澎湃系统，从而使得系统运行更为顺滑。流畅度较之前提升了25%，同时应用启动速度也加快了30%。除此之外，还对多设备间的互联互通进行了优化，确保了手机、平板、电脑等不同设备之间能够实现无障碍协作。

Xiaomi 14的售价从3999元起步，Xiaomi 14 Pro的起售价则是4999元。现在预售活动已经开始了，而且它的正式上市日期已经定在了11月1日。另外，小米还一并推出了多款配件，包括最新的无线充电器和保护壳等。