诺基亚n98机型图片

诺基亚N98型号在网络上广为流传，但实际上它只是人们的一个想象，诺基亚公司并没有正式发布这款手机。即便如此，不少设计师和诺基亚的粉丝还是绘制了N98的插画，这些作品充分展现了大家对诺基亚高端手机的渴望。

这些概念图中的诺基亚N98通常具备以下特征：

1. 采用全金属一体成型机身设计

2. 配备6.5英寸曲面AMOLED屏幕

3. 后置五摄像头系统

4. 保留标志性的蔡司镜头认证

5. 运行基于安卓的定制系统

在一些设计图中可以看到：

机身背面采用磨砂金属材质

摄像头模组采用圆形排列

保留3.5mm耳机接口

侧面配备专用的相机快门键





指纹识别集成在电源键中

这些概念设计图的共同特点是：

1. 既保留诺基亚经典元素

2. 又融入现代智能手机特性

3. 强调耐用性和拍摄能力

4. 外观设计简洁大方

要获取这些概念图，可以在以下平台搜索：

设计社区Behance

概念手机论坛Concept Phones

图片分享网站Pinterest

设计师个人作品集网站

这些图片并非出自官方之手，它们仅仅体现了设计师对于诺基亚高端手机的创意构想。至于诺基亚8系列、9系列等，它们才是公司官方推出的顶级旗舰产品。