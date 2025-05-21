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诺基亚7020

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Science Technology

诺基亚7020在2009年问世，是一款翻盖式的手机，隶属于诺基亚的时尚系列。它采用了镜面翻盖的设计风格，正面拥有一块1.36英寸的128×160像素外屏，而内屏则是2.2英寸的QVGA分辨率。该手机的尺寸为88×47×16毫米，重量为107克。

诺基亚7020以时尚外观设计为卖点，机身选用金属材质，提供多种色彩选择。键盘部分特别采用了菱格纹图案，使产品更具时尚气息。手机配备了200万像素摄像头，具备数码变焦及视频拍摄功能。

在功能上，7020手机兼容GSM四频段网络，装备了FM调频收音机和MP3音乐播放功能，并支持通过microSD卡进行存储扩展。此外，该手机搭载了蓝牙2.1版本，能够实现A2DP蓝牙立体声传输。操作系统基于Series 40平台，并预装了诺基亚地图等实用应用程序。

诺基亚7020


值得注意的是，7020手机运用了别具一格的"Glow Lights"灯光技术，当电话或信息到来时，手机周边会亮起彩色的灯光以作提示。该手机主要针对那些追求时尚的年轻消费者，其设计宗旨在于将科技与时尚元素巧妙融合。

诺基亚7020作为一款定位中端的市场翻盖手机，其价格大约在150美元上下。尽管它的功能并不算特别强大，但凭借其独特且吸引人的外观设计，它成功跻身于诺基亚时尚手机系列中的佼佼者。

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