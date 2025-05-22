2023年，3G手机是否还能正常使用？这得看你所处的地域以及运营商的具体规定。以下是一些重要的参考信息：

1. 国内现状

中国三大运营商已基本完成3G退网：

中国电信：2021年6月关闭CDMA 3G网络

中国联通：2022年开始逐步关闭WCDMA 3G

中国移动：2020年已停用TD-SCDMA

2. 还能使用的特殊情况

个别偏远地区可能仍有3G信号残留

国际漫游时可能接入当地3G网络（需确认目的地网络状况）

部分物联网设备仍在使用3G网络

3. 替代方案

建议升级设备：

至少能够兼容4G VoLTE网络的入门级手机，价格大约在300元左右。

2G网络仍可支持基础通话（但数据服务极慢）

无法使用移动支付、视频等现代应用

微信等常用APP已停止对3G的兼容支持

运营商不再提供3G套餐服务

总结来看，除非在极其特殊的情况下，3G手机已经不再适合作为主要通信工具，我们建议您尽早升级到支持4G或5G网络的设备，以确保能够享受到正常的通信服务。