1
Science Technology
2023年，3G手机是否还能正常使用？这得看你所处的地域以及运营商的具体规定。以下是一些重要的参考信息：
1. 国内现状
中国三大运营商已基本完成3G退网：
中国电信：2021年6月关闭CDMA 3G网络
中国联通：2022年开始逐步关闭WCDMA 3G
中国移动：2020年已停用TD-SCDMA
2. 还能使用的特殊情况
个别偏远地区可能仍有3G信号残留
国际漫游时可能接入当地3G网络（需确认目的地网络状况）
部分物联网设备仍在使用3G网络
3. 替代方案
建议升级设备：
至少能够兼容4G VoLTE网络的入门级手机，价格大约在300元左右。
2G网络仍可支持基础通话（但数据服务极慢）
无法使用移动支付、视频等现代应用
微信等常用APP已停止对3G的兼容支持
运营商不再提供3G套餐服务
总结来看，除非在极其特殊的情况下，3G手机已经不再适合作为主要通信工具，我们建议您尽早升级到支持4G或5G网络的设备，以确保能够享受到正常的通信服务。
Science Technology
版权声明：除非特别标注，否则均为本站原创文章，转载时请以链接形式注明文章出处。