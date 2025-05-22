索尼T500，这款数码相机在2008年面世，是Cyber-shot系列中的佼佼者。它搭载了1/2.3英寸的1010万有效像素Super HAD CCD传感器，并配备了卡尔·蔡司Vario-Tessar镜头。该相机具备5倍光学变焦功能，其焦距范围相当于35mm相机的33-165mm。

T500的主要亮点包括：

当时，这款数码相机具备720p的高清视频拍摄能力，这在同类产品中算是较早实现高清录像功能的。

2. 3.5英寸23万像素的触摸屏液晶显示器，操作界面直观

3. 内置4GB大容量内存，在当时算是非常超前的配置





4. 支持笑脸快门和智能场景识别等索尼特色功能

这款相机搭载了滑动式镜头盖，其机身尺寸为97.8毫米×59毫米×21.9毫米，重量大约为155克，携带起来十分方便。尽管它没有手动曝光功能，但配备了程序自动曝光和多种场景模式，非常适合家庭用户在日常生活中的使用。

T500在充足的光照条件下，能够捕捉到色彩鲜明且细节丰富的画面。不过，其高感光度性能平平，当ISO值超过400时，噪点问题开始显现。此外，该款相机的微距拍摄距离为8厘米，足以应对大多数近距离拍摄需求。

这款相机的电池使用时间不算长，所以建议用户最好多准备一块备用电池。在存储配置上，它拥有4GB的内置内存，并且还可以通过Memory Stick Duo存储卡来扩充存储空间。

索尼T500虽然是一款较为老旧的型号，但仍旧对那些渴望感受早期触屏数码相机魅力或打算收藏的摄影发烧友具有吸引力。在现时的二手市场上，保存状况良好的T500售价大致在300至500元这个区间。