联想kn101无线键鼠套装

联想推出的KN101型号无线键鼠套装，是一款针对办公及日常使用场景设计的无线输入工具。该套装内含一个标准尺寸的键盘和一款人体工学设计的鼠标，两者均支持2.4GHz无线技术进行连接，确保了连接的稳定性和可靠性。此外，该组合的通信距离可达10米。

键盘造型简约且轻薄，按键深度适宜，操作时声音低沉，非常适合在办公场所等场合使用。其设计遵循了行业规范，并配备了数字键区，便于进行财务及数据处理。此外，键盘底部设有防滑垫，有效防止使用过程中滑动，确保稳定。

鼠标设计得比较均衡，适合左右手操作。它的表面处理采用了磨砂技术，这样既防滑又耐汗。滚轮反应迅速，中间按键按压力度适中。鼠标底部设有独立开关，能有效节省电量。这款鼠标采用两节AA电池供电，续航能力可以达到12个月。

该套装配备的USB接收器设计简洁，一插即用，无需额外安装驱动程序。接收器体积迷你，可轻松置于鼠标下方。该设备兼容Windows及MacOS操作系统，且可在不同设备间轻松切换使用。

这款产品非常适合那些频繁在不同设备间转换的用户使用，其轻便易携的特点，使得商务人士在出差时携带变得极其便捷。套装以环保材料为包装，这一做法充分展现了联想对可持续发展的坚定承诺。