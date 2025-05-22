诺基亚n81刚出来多少钱

诺基亚N81在2007年11月正式投放市场，这款手机属于N系列中的高端滑盖音乐款型。它的售价在不同的销售区域呈现出一定的区别。

在中国大陆地区，N81这款手机刚推出时的官方推荐售价为3980元人民币。这样的定价在当时属于中高端智能手机的行列，主要针对那些热衷于音乐和游戏功能的年轻消费者。

在欧洲，N81的发售价格大约在350到400欧元之间，这个价格会因各国不同的税收政策而有所变动。而在美国，这款手机的无锁版本售价大约是450美元。

对比之下，同期推出的N95价格上浮，而N73等型号则价格较低，N81的定价恰好满足了中高端市场的需求。该手机配备了2.4英寸的QVGA显示屏、200万像素的摄像头，还内置了8GB的存储容量，并且兼容N-Gage游戏平台以及3.5mm的耳机插孔。

需要特别指出的是，N81这款手机在上市后的3到4个月时间里，价格便出现了显著的下降趋势。进入2008年的夏季，某些销售渠道的售价已经低于3000元人民币。这样的价格变动在当时的智能手机市场中并不罕见。