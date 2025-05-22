三星i560是一款广受好评的滑盖式手机，由三星电子在2008年正式推向市场。这款手机拥有2.3英寸的QVGA显示屏，分辨率高达240×320像素，显示效果十分清晰。它支持GSM/EDGE网络，并配备了300万像素的摄像头，具备自动对焦功能。在当时，它定位为中高端产品。

三星i560手机运行Symbian操作系统，使用的是S60第三版用户界面，能够支持多种应用软件的扩展。该机内置了150MB的存储空间，并且可以通过microSD卡进行扩充，扩充后的最大容量可以达到8GB。手机内置了音乐播放功能，支持MP3、AAC等多种音频格式，同时还配备了3.5mm的耳机插孔。





这款手机设计独特，采用了滑动盖式，其薄度只有18.5毫米，重量为125克，拿在手里非常贴合手型，感觉十分舒服。键盘部分采用了金属质感，按键的触感相当舒适。同时，手机具备蓝牙2.0和USB 2.0的连接功能，还内置了FM收音机。电池容量高达1000mAh，能够确保较长的待机时间。

三星i560支持文档浏览、视频观赏、邮件管理等多种商务功能，同时内置了谷歌的搜索和地图服务。虽然现在看来配置有些老旧，但当时它是一款将时尚设计和高实用性完美融合的智能手机。