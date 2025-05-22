2023年，联想推出了多款新型笔记本电脑，种类丰富，包括超薄型、游戏专用以及专业工作站等。在这些新品中，ThinkPad X1 Carbon Gen 11和Yoga Slim 7 Pro两款产品格外引人注目。

ThinkPad X1 Carbon Gen 11继承了以往的经典设计，屏幕尺寸达到了14英寸，屏幕宽高比为16:10。用户可根据需求选择2.8K OLED或4K IPS面板。值得一提的是，这款设备还配备了第13代英特尔酷睿处理器，最高配置支持i7-1370P vPro版本。这款设备配备有32GB LPDDR5的高速内存，同时搭载2TB容量的PCIe 4.0 SSD。其重量轻至1.12千克，厚度仅为14.9毫米，这样的设计非常适合商务人士随身携带。

Yoga Slim 7 Pro这款产品以高性能和轻薄为主打。它搭载了14.5英寸的3K 90Hz高清显示屏，屏幕色彩还原度高，能够实现100%的DCI-P3色域覆盖。此外，这款设备配备了AMD Ryzen 7 7840HS处理器和Radeon 780M显卡，强大的硬件配置赋予了它卓越的性能，能输出高达54W的功率。它采用CNC技术整体成型，重量仅为1.45公斤，既保证了出色的性能，又兼顾了携带的便利性。

Legion Pro 7i属于游戏笔记本中的尖端产品，拥有16英寸240Hz的高清2.5K显示屏。该笔记本搭载了i9-13900HX处理器，配备了RTX 4090显卡，还具备DDG 2.5双模显示技术的支持。这款笔记本采用了ColdFront 5.0的高效散热技术，其性能输出可达230W的峰值，正因如此，它成为了众多专业玩家的首选配置。

在ThinkPad P16移动工作站上，创意人士可以享受到搭载的高性能至强W-13955处理器以及RTX 5000 Ada显卡。这样的硬件组合，使得处理3D渲染和视频剪辑等复杂的专业工作变得格外轻松。此外，它还拥有ECC内存和ISV认证，这大大增强了系统的稳定性和可靠性。