中兴，作为我国关键通信设备的生产商，在手机市场推出了各式各样的产品。接下来，我将简略地梳理一下中兴历代推出的主要手机型号。

2000年代初期：

U系列功能机（如U210、U230）

首批3G手机（如U210、U980）

2010年前后智能机时代：

1. Blade系列（中兴V880/V960）

Grand系列包括Grand S、Grand Memo等多种产品。

3. Nubia子品牌（Z5/Z7系列）

2015年后重点产品：

天机系列（Axon 7/Axon 10 Pro）

5G先锋机型（Axon 10 Pro 5G）

屏下摄像头技术（Axon 20 5G）

2020年后代表机型：

1. Axon 30系列（第二代屏下摄像头）

2. Axon 40 Ultra（三主摄系统）

3. 红魔游戏手机系列（专业电竞设备）

特色技术发展：

从3G到5G的全网通技术

屏下摄像头技术突破

手机影像系统创新

游戏手机散热方案

产品特点：

1. 注重通信技术创新

2. 性价比优势明显

3. 在屏下摄像头领域领先





4. 游戏手机细分市场表现突出

市场表现：

全球出货量曾进入前五

5G手机市场份额稳步提升

在欧美市场有一定知名度

售后服务：

全国服务网点覆盖

线上+线下服务渠道

系统更新支持周期较长

中兴手机的型号线已经经历了几次变动，有些款式可能已经停止生产，因此，在挑选手机时，最好还是选择最新推出的型号。