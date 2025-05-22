今日华强北的手机市场行情大致保持稳定，iPhone系列产品的售价有所变动。具体分析，iPhone 15 Pro 256G版本的批发价格介于6850元至6950元，较前一天下降了大约50元。另外，三星S24系列货源丰富，尤其是S24 Ultra 12+512G版本的报价大约在8500元左右。

华为Mate60系列供货紧张，特别是Mate60 Pro+ 16+1T版，价格持续在12000元以上。与此同时，在二手市场上，状况不错的iPhone13 Pro Max 256G版，目前售价大约在4200元左右，较上周下跌了100元。

在安卓中端机市场，红米K70的12GB+256GB版本批发价定为2150元，而realme GT5 Pro同配置机型则标价2850元。至于折叠屏手机方面，OPPO Find N3的16GB+512GB版本，其售价保持在约9500元附近。





在维修配件市场，iPhone14的官方屏幕配件价格大约在800元左右，相对的，其他品牌生产的替代屏幕价格则大约在350元到450元之间波动。至于电池更换服务，iPhone11的更换成本大约是120元左右，而且这项服务还包含了半年的保修期。

市场人士指出，近期市场上出现了不少翻新手机假扮新机进行销售的现象。提醒消费者在购买时，务必选择正规渠道，并确保获得齐全的购物凭证以及售后服务。另外，随着春节的日益临近，预计下周部分热门手机型号的价格有可能出现上涨趋势。