开博尔q10plus

开博尔Q10 Plus是一款性能出色的4K蓝光播放器，其中内置了Realtek RTD1296四核处理器。它支持HDR10和Dolby Vision技术，能够提供优质的画质和音效体验。该设备内部拥有3GB的RAM和32GB的存储空间，运行的是Android 7.0系统，并且可以安装多种流媒体应用程序。

Q10 Plus支持多种视频格式的播放，诸如MKV、MP4、AVI等流行格式。此外，它还能解码高达4K 60fps的视频内容。在音频处理上，它具备解码DTS-HD和Dolby Atmos的能力。同时，它还支持通过HDMI 2.0a接口输出高品质的音频信号。





该设备配备了双频段WiFi和千兆以太网接口，这保证了网络播放的流畅性。其后部接口丰富多样，包括USB 3.0、USB 2.0和光纤音频输出等，便于连接各种外部设备。金属机身设计时尚，同时具有良好的散热性能。

Q10 Plus支持连接外置硬盘和网络附加存储设备，其最大存储容量可达16TB。此外，它还拥有海报墙功能，能够自动整理电影资料。操作上，借助红外遥控器非常便捷。与同类产品相比，Q10 Plus在画质处理、系统运行流畅度以及功能扩展方面均表现出明显的优势。