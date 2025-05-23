华硕主板的固件系统叫作BIOS，其主要职能包括硬件的初始化、系统配置以及启动流程的管理。一般情况下，用户在开机时需按Delete键或F2键进入BIOS设置界面，但需留意，不同主板型号的按键可能存在差异。

华硕BIOS主要功能包括：

1. 启动顺序设置：可以调整硬盘、U盘等设备的启动优先级

2. 硬件监控：查看CPU温度、风扇转速等系统状态

关于超频的配置，必须调整CPU的倍频以及电压等几个重要参数（请注意，这项功能仅限于支持超频的型号）。

4. 安全设置：设置管理员密码、开启TPM等功能

5. 电源管理：配置省电模式和唤醒设置

常见操作指南：





进行BIOS升级的具体步骤如下：首先，必须将最新版本的BIOS文件下载到U盘里；然后，进入BIOS设置界面，通过EZ Flash工具来进行升级操作。

恢复系统初始设置，请勾选“加载优化默认值”这一选项。

保存设置：修改后需选择"Save & Exit"才能生效

注意事项：

1. 非必要不建议频繁更新BIOS

2. 超频设置不当可能导致系统不稳定

3. 修改重要设置前建议记录原参数