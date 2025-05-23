诺基亚e71复刻版稳了

近期，科技界热议诺基亚E71复刻版的消息。这款备受赞誉的商务手机似乎即将推出新款。新款手机将延续原版的全键盘布局和金属质感机身。同时，它还将融入现代智能手机的各项配置与特性。

据悉，该款复刻手机可能搭载高通骁龙7系列处理器，配备4.7英寸的LCD屏幕，并且保留了原版的QWERTY物理键盘。在操作系统方面，可能采用轻量级的Android Go系统，旨在维持老用户熟悉的操作感受，同时实现功能上的更新升级。考虑到其市场定位，预计将配备4000mAh的电池容量，并支持18W的快充技术。





相机可能采用后置的双摄像头配置，其中，主摄像头的像素预计会高达5000万。指纹识别功能有可能被集成在键盘区域。此外，3.5mm的耳机接口得到了保留。机身设计采用经典的不锈钢材质，外形上可能维持原样，不过，将会进行一些现代化的调整。整体重量预计会保持在180克左右。

预计售价介于1500至2000元之间，这是行业人士的普遍看法。诺基亚计划借助这款产品唤起老用户们的情感联系，同时吸引那些钟爱独特设计的年轻群体。该手机预计将于2024年第一季度正式面市，目前正处在最后的调试工作之中。