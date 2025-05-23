旧手机回收价格一览表：主流机型回收行情分析

智能手机更新换代迅速，许多用户都在思考如何处理不再使用的旧手机。不同品牌、型号和状况的旧手机，其回收价格各有不同。以下提供的是2023年一些主流品牌旧手机的回收价格参考（这些数据是以国内主要回收平台的价格平均值为依据，货币单位为人民币）：

苹果iPhone系列

iPhone 14系列（128GB）：

99新：4500-5200元

9成新：3800-4400元

99新：3200-3800元

iPhone 11及以下机型：

iPhone 11（128GB）：1000-1500元

iPhone XR（64GB）：800-1100元

华为手机系列

Mate 40系列（128GB）：

99新：2500-3000元

9成新：2000-2400元

8成新：1600-1900元

99新：1800-2200元

小米/红米系列

小米13系列（128GB）：

99新：2000-2500元

Redmi K60系列（128GB）：

三星手机系列





Galaxy S22系列（128GB）：

影响回收价格的关键因素

1. 成色：屏幕划痕、边框磨损、功能完好度直接影响价格。

2. 配件原装充电器、耳机以及包装盒等配件齐全，能够使回收价格提升至10%至15%。

3. 版本国产机型普遍比海外版本更具性价比，尤其是某些型号（比如iPhone），不同版本之间的价格差异竟高达20%。

4. 市场供需：新款发布后，旧机型价格可能短期下跌。

回收渠道推荐

1. 线上平台：爱回收、转转、闲鱼（需注意验机流程）。

2. 线下门店：官方授权回收点（如苹果Apple Store以旧换新）。

3. 运营商活动：中国移动、联通等常有旧机折抵话费或购机优惠。

注意事项

回收前务必清除个人数据，避免隐私泄露。

多平台比价，部分平台会收取验机费或服务费。

功能受损的机器（比如无法启动的）一般会被当作配件机回收处理，其价格通常只有正常机器的10%到30%。

此价格仅供参考，实际回收价格可能会受到市场波动、平台促销等多种因素的影响而有所不同。建议在出售之前，您可以通过各个回收平台进行在线评估，以便挑选出最合适的回收途径。