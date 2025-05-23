苹果2024年春季发布会

2024年春天，苹果公司打算在三月份举行一场新品发布会，这一活动标志着该公司年度重要产品更新的关键节点。根据业内分析师和供应链的消息，这次发布会上预计将展示多款新产品，包括iPad Pro、iPad Air以及MacBook Air等。

iPad Pro即将进行一次重大升级，据预测，它将搭载M3芯片，并采用OLED显示屏技术，这样的配置将大幅提高显示效果和能源使用效率。与此同时，新款iPad Air有望推出一款12.9英寸的型号，从而为用户带来更加丰富的选择。

MacBook Air系列有望迎来升级，涉及13英寸和15英寸机型。预计将配备M3芯片，性能将显著优于前代产品。此外，新一代MacBook Air可能在电池续航和散热系统设计方面有所提升。





苹果公司除了会更新硬件设备，还可能发布iOS 17.4的正式版，该系统版本预计将带来多项新功能和改进。同时，Apple Pencil还有妙控键盘等周边配件也可能迎来相应的更新。

在软件生态方面，苹果公司预计将重点展示Vision Pro生态系统的最新进展，并且可能会发布全新的增强现实或虚拟现实应用，亦或是提升现有功能的性能。而在服务板块，Apple TV+、Apple Music等平台有望带来全新的内容。

本次活动的安排是继续通过网络预先录制的形式进行，而且，一些媒体机构有望接到邀请，实地探访苹果的园区。活动落幕之后，新产品的上市时间预计会在三月末或者四月初。