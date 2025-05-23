苹果手机查询激活时间

要查询苹果手机的激活时间，可以通过以下步骤操作：

为了找到手机的序列号，您需先打开“设置”菜单，接着点击“通用”选项，之后在“关于本机”这一栏中查找；另外，您还可以在手机的后盖或者原始的包装盒上找到相应的信息。

请前往苹果公司的官方网站，随后点击保修状态查询的链接，该链接的网址是。

3. 输入序列号，并输入验证码，点击"继续"。

系统将展示设备保修的相关有效信息，并且会明确指出激活的确切时间。这个激活时间特别指的是手机首次打开并投入使用的那一天。

注意事项：

若看到“购买日期未核实”的提示，那么这通常暗示该设备可能并非是通过正规途径购得。

二手手机建议查询激活时间，以避免购买到翻新机





激活时间与购买时间可能存在几天的差异是正常的

查询结果仅供参考，具体保修以购买凭证为准

其他查询方式：

通过iTunes连接电脑查看设备信息

致电苹果官方客服提供序列号查询

在Apple Store零售店让工作人员帮忙查询

知晓手机激活的具体时间，对于评估手机的新旧情况非常有帮助，特别是在选购二手手机时，这一点显得尤为关键。因此，在做出购买决定前，务必确认手机的激活时间，以防购买到伪装成全新手机的二手商品。