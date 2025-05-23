vivo手机官网价格大全（2024年最新）

vivo是国内知名的智能手机制造商，其提供的手机款式多样，价格跨度较大，官网明确展示了各款手机的售价。以下为vivo官网在2024年1月销售的主要手机型号及其对应的价格清单：，

【旗舰X系列】

X100 Pro（16+512GB）：5999元

X100（12+256GB）：3999元起

X90s（12+512GB）：4299元

【影像旗舰】

X Fold2（12+256GB）：8999元（折叠屏）

X Flip（12+256GB）：5999元（竖折）

【S系列（中高端）】

S18 Pro（12+256GB）：3199元起

S17（12+256GB）：2799元起

【T系列（性能款）】

T2x（8+128GB）：1599元起

【Y系列（入门款）】

Y35m（6+128GB）：999元起

【iQOO子品牌】

iQOO 12（16+512GB）：4299元起

iQOO Neo9（12+256GB）：2299元起

价格说明：

官网持续推出优惠措施，学生用户一旦通过身份验证，即可享受100到200元的减免；此外，参与以旧换新活动，最高可获得3000元的现金补贴。

颜色差异明显，比如针对某些特定的配色方案，比如橙色皮革款，顾客需额外多付100到200元。

购买TWS耳机与保护壳组合套装，即可享受150至300元的优惠，减免金额十分可观。

购买建议：

每周五官网有秒杀活动

新机发布后1个月左右会出现首次降价

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商品售价可能随促销活动调整，建议您登录vivo官方网站，通过「价格助手」功能查询最新价格。若需企业批量采购，请与客服联系，以获取定制的大客户优惠报价。