联想官方网站以及官方应用程序上设有的人工在线客服系统，为用户提供了便捷的技术支持和售后服务渠道。用户只需登录官网或APP，找到在线客服板块，点击相关操作，即可与真人客服进行即时沟通。

联想的在线客服每天从早上8点开始工作，一直到晚上10点结束，全年无休。在这段时间里，用户可以就购买产品、售后服务、技术支持、保修信息等方面的问题进行咨询。这些客服人员都经过专业培训，能够为用户提供准确的产品信息和有效的技术帮助。

在线客服设有文字交流与语音通话两种服务方式。用户遇到需要远程帮助的情况，客服可指导用户进行屏幕共享，亦或提供详细的解决步骤。对于较为复杂的问题，客服会登记相关工单，并转至专业技术团队进行后续处理。

在使用在线客服服务前，用户应当提前准备好产品型号、购买凭证以及保修卡等必要的文件。这样的做法有助于提高沟通的效率。尤其是对于已经注册了联想账户的用户来说，客服人员可以迅速查阅产品信息，进而提供更加周到的个性化服务。

联想公司最新推出了全天候工作的智能客服机器人，这款机器人具备处理和解答各类常见问题的能力。当机器人遇到无法解决的问题时，它会自动将客户引导至人工客服。这种智能与人工相结合的服务模式，极大地提升了用户的满意度。