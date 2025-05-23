卡西欧手表的价格范围宽广，从基础款到高端款式一应俱全。以下列出的是各系列产品的具体价格供您参考：

1. G-Shock系列

卡西欧这款备受瞩目的运动手表系列中，基础款DW-5600的售价大约在600到800元之间。而中端型号GW-9400，它配备了太阳能和电波对时功能，其价格大约在2500到3000元。至于限量版MTG-B3000，其价格更是高达8000元以上。

2. Edifice系列

Edifice系列的商务运动风格手表，其中基础款EFR-S108D的价格大约在800到1000元之间。而具备蓝牙功能的ECB-2000系列，其价格则介于2000到3000元。至于高端金属表带的EQW-T630，售价大约在4000元左右。

3. Baby-G系列

这款女士运动手表Baby-G的基础型号BGA-240，价格大约在700到900元之间。而具备200米防水功能的BGD-5650，其售价大概在1200到1500元。至于联名推出的特别版，价格则有可能超过2000元。

4. 经典数字系列

F-91W的基础款价格仅在100到150元之间。若是选择A168W的金属表带款式，价格大概在200到300元。至于带有复古风格的A1000系列，其价格大约在500到800元。

5. Oceanus系列





T200这款高端商务机型，其售价大约在3500至4000元之间。而采用蓝宝石镜面的T3000系列，价格则介于6000至8000元。

购买建议：

官方旗舰店价格最稳定

新款上市时价格最高

旧款在促销季可能有30%折扣

限量版和联名款保值性较好

电商平台要注意辨别真伪

价格受多方面因素影响，如功能的繁简程度、所用材料（树脂或金属）、具备的特殊功能（太阳能、电波、蓝牙等）以及是否为限量版。选购时应依据实际需要，不必一味追求高价位的型号。