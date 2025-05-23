电脑插着电源却不充电

电脑接入电源线却未能充电，这种情况并不罕见，原因可能多样。首先，应核实电源适配器是否运作正常，不妨换一个适配器来试验一下。若适配器无问题，那么可能是笔记本电脑的充电接口存在问题，比如接触不良，这时可以尝试轻轻晃动插头，或者更换一根充电线试试。

电池使用年限较长时，尤其超过两年，容易出现此类问题。我们可进入系统设置，检查电池的健康状况。若提示“需更换”，请及时更换新电池。部分电脑品牌提供电池校准功能，您可尝试使用官方提供的工具进行校准。





系统设置方面的问题同样不可忽视，部分电源管理软件可能对充电上限进行了设定（例如设为80%即停止充电）。对此，建议您进入BIOS或电源管理软件，核实相关设置是否准确无误。另外，还要检查设备管理器里“Microsoft ACPI兼容控制方法电池”的驱动程序是否运行正常，必要时可以尝试卸载并重新安装。

对于可拆卸电池的设备，可以先尝试取出电池，然后直接用电源供电。如果设备能正常运行，那就可以判断是电池出现了问题。如果问题没有解决，那么可能是主板上的充电电路出现了损坏，这时就需要进行专业的维修。在平时使用过程中，应尽量避免在高温环境中充电，因为这样不仅会缩短电池的使用寿命，还会降低充电的效率。