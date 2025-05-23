2015年9月，苹果公司推出了iPad mini 4。该平板电脑的屏幕尺寸达到了7.9英寸。作为iPad mini系列的第四代产品，它沿袭了前作的便携特性，并且在硬件方面实现了全面升级。

iPad mini 4在硬件配置上有所提升，配备了A8处理器。相较于mini 3的A7处理器，其性能提高了大约30%。同时，内存容量提升至2GB，使得运行更加顺畅。屏幕运用了Retina技术，分辨率高达2048×1536，像素密度为326ppi，显示效果极为细腻。机身仅6.1毫米厚，重量仅为298克，这样的尺寸使其成为市面上最轻薄的iPad之一。

该设备在摄像头配置上，配备了800万像素的高清后置摄像头，能够进行1080P视频录制；此外，它还拥有120万像素的前置FaceTime摄像头。而且，它还具备Touch ID指纹识别技术，不仅可以用来解锁设备，还能在Apple Pay支付过程中使用。





可选的存储容量分为16GB、64GB和128GB三个版本。在无线通信方面，该设备能够支持802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi标准，同时具备蓝牙4.2功能。此外，该设备的电池续航表现良好，大概能维持10小时的使用时间。

在操作系统方面，iPad mini 4最初运行的是iOS 9系统，而且支持升级至iOS 12。与上一代相比，mini 4在造型上更加纤薄，处理器性能有所增强，内存容量也有所增加，整体使用感受有了明显提升。

iPad mini 4虽然已经停产，但它的体积小，携带方便，仍能满足日常的上网、看视频和读电子书等基本需求。在二手市场上，我们仍能找到不少品质良好的iPad mini 4，而且价格相对较低，性价比很高。