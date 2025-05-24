笔记本一线二线三线排行

笔记本电脑品牌的划分主要基于市场占有率、品牌影响力、产品质量和售后服务等多个维度。具体来看，以下是市场上普遍认可的笔记本电脑品牌排名现状：

一线品牌：

联想在全球市场占有率上高居榜首，其旗下的ThinkPad和Yoga系列笔记本电脑深受商务用户的喜爱。

惠普公司在行业内享有很高的声誉，长期占据全球市场排名的前三甲位置，特别是其Spectre和Envy系列的高端产品，更是以其卓越的表现赢得了广泛认可。

戴尔品牌拥有XPS和Alienware两大系列，这两大系列在高端市场领域扮演着举足轻重的角色。

苹果公司生产的MacBook系列，凭借其出色的设计，赢得了广泛的好评；同时，完善的生态系统也为其加分不少。

华硕品牌之下，ROG游戏笔记本和ZenBook超极本表现十分亮眼。这两款产品在市场上尤为突出。

宏碁品牌旗下，Predator游戏笔记本与Swift系列笔记本，性价比表现十分抢眼。

微软的Surface系列在二合一设备市场中占据了一席之地。





小米凭借其出色的性价比迅速崭露头角，因此RedmiBook系列也受到了广泛的喜爱。

1. 雷神、机械革命等国产游戏本品牌

2. 华为、荣耀等手机厂商的笔记本产品

3. 神舟、清华同方等性价比较高品牌

4. 微星、技嘉等主要面向游戏玩家的品牌

选购建议：

1. 预算充足首选一线品牌

2. 注重性价比可考虑二线品牌的中端机型

3. 特殊需求（如游戏）可选择专业游戏本品牌