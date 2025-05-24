宏基笔记本进入bios按什么键

宏基笔记本电脑在进入BIOS时通常使用"F2"或"DEL"这两个快捷键。不过，不同型号的宏基笔记本在进入BIOS的按键设置上可能会有所不同。下面我将为大家介绍几种进入BIOS的常规操作步骤：，

开机时，请持续按住"F2"键：这是宏基笔记本进入BIOS设置的一个常用技巧，多数型号都适用。屏幕上出现宏基标志后，就应不断按此键。

开机时必须按“DEL”键：这一步骤对于部分较新的宏基笔记本而言，是进入BIOS设置界面的一种途径。

3. 其他可能的按键：

某些型号的设备在启动时可能要求用户按下F12键，以此激活启动菜单，随后用户才能选择并进入BIOS设置界面。

ESC：少数机型可能需要先按ESC再按F2

4. 注意事项：

按键时机很重要，要在开机Logo出现时就开始按

可能需要快速连续多次按键

如果按太快可能会进入其他菜单，可以尝试放慢按键速度

某些机型可能需要先禁用快速启动功能

5. 特殊机型：

二合一设备可能需要同时按"音量+"和电源键

一些游戏本可能使用"F1"或"F3"键

若上述方法均不适用，您可以参考电脑的操作指南，亦或浏览宏基官网上技术支持的部分，来了解如何具体进入该型号电脑的BIOS设置步骤。