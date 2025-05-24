酷派6168，这款由国产手机品牌酷派在2007年推出的经典机型，因其独特的滑盖设计而备受瞩目。其机身厚度仅为15.8毫米，在当时被看作是超薄手机的典范。它配备了一块2.4英寸的QVGA分辨率屏幕，并且支持触控功能。除此之外，手机还内置了一枚200万像素的摄像头。

6168手机运用了那个时期MTK的最新技术，拥有双卡双待的特别功能，这在当时确实不多见。它的内存有128MB，还能通过microSD卡扩展到最多4GB。而且，它还配备了蓝牙2.0和USB数据传输功能，内置了MP3/MP4播放器，完全可以满足用户的娱乐需求。

6168手机在续航方面表现不俗，配备了900mAh的锂电池，能够提供长达280小时的待机时间。而且，它还兼容JAVA技术，用户可以安装各种应用程序。在系统设计上，它采用了酷派公司自主研发的界面，操作简便且直观。





这款手机配备了来电和短信的防火墙功能，还具备了隐私保护的安全特性。此外，它还提供了手写和拼音两种输入方法，大大提升了输入效率。手机采用金属材质打造，制作工艺精湛，握在手中感觉非常舒适。

6168定位针对中高端商务手机市场，其售价大概在2000元左右。它的推出，不仅使得酷派的产品线更加丰富，也进一步增强了酷派在国内商务手机领域的竞争优势。而且，该手机后续还提供了多种颜色供消费者选择，包括银色、黑色和红色等。