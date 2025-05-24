联想集团推出的官方应用市场名为联想商店，主要服务于联想品牌的手机和平板等设备用户。该应用商店作为预装在设备上的应用之一，向用户提供了多样化的软件资源下载服务。

联想商店的主要功能包括：

应用下载服务：供应多种安卓手机应用与游戏，内容丰富，包括社交、实用工具、休闲娱乐等多个领域。

2. 系统更新：可获取联想设备的最新系统升级包

3. 专题推荐：根据不同用户群体和使用场景推荐优质应用

4. 安全检测：对所有上架应用进行严格的安全审核

相比第三方应用市场，联想商店的优势在于：

与联想设备完美适配，运行更加稳定





官方认证保证应用安全性

针对联想设备进行特别优化

提供专属促销活动

用户可以通过以下方式使用联想商店：

1. 直接在联想设备上找到预装的"联想商店"图标

2. 访问联想官网下载最新版本

3. 在手机设置中检查是否已开启自动更新功能

联想的店铺会不定期举办一些时间有限的优惠活动，这些活动涵盖应用软件的折扣、充值后的返利等多种优惠措施。此外，店铺还设有专门的用户反馈途径，便于顾客及时上报在使用过程中遇到的问题或提出改进建议。