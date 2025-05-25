mate20pro千万别买

华为Mate20 Pro手机在2018年上市后，凭借其卓越的性能迅速获得了消费者的青睐。不过，到了2024年，这款手机确实存在一些不适合购买的理由。

我们需要关注的是系统更新的挑战。自2019年华为受到美国制裁后，其新推出的手机型号便无法获得谷歌的服务支持。尽管Mate20 Pro还能手动安装谷歌框架，但它的稳定性无法得到保证。而且，系统更新已经停滞在EMUI 12版本，这使得我们无法获取最新的安全补丁和功能改进。

硬件方面存在一些明显的缺陷。尽管麒麟980处理器当年表现尚可，但与现如今的骁龙8 Gen3或是天玑9300相比，性能上的差异已经明显扩大，甚至超过了三倍。至于内存，6GB或8GB的容量在运行最新应用程序时显得有些吃力，而且处理多任务的能力也不够出色。

电池使用时间过长可能会引发不少问题。五年之后，大多数二手的Mate20 Pro的电池健康状态可能已经低于80%。原本4200mAh的电池容量，实际上可能仅剩大约3000mAh。因此，手机的续航能力会显著下降。此外，官方的电池更换服务也已经逐步停止。





摄像系统显得略显陈旧。虽然4000万像素的主摄像头参数看起来颇为吸引人，然而，由于缺乏计算摄影的优化，夜景、人像等场景下的成像质量显然比不上当前市场上的中端机型。此外，前置的2400万像素摄像头在光线昏暗的环境中表现并不出色。

在屏幕配置方面，2K OLED的画质表现尚可，但遗憾的是，它没有配备高刷新率功能；在2024年的标准下，60Hz的刷新速度显得不够先进。另外，曲面屏的设计增加了误触的风险，同时也使得维修成本更高。

价格方面，二手市场的大概800至1200元区间似乎挺合算，但若细想之前的不足，其实完全可以选择红米、realme等品牌的最新款入门手机，这样不仅能获得更优质的使用体验，还能享受到更完善的保修服务。

考虑到2024年这个时间点，除非是作为备用机或者是收藏品，否则真心不建议大家去购买Mate20 Pro。