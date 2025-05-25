lg手机所有型号图片

LG，作为享誉全球的手机品牌，曾经推出了众多备受瞩目的经典手机系列。现在，我将为您展示LG主要手机系列的图片以及详细机型介绍：

1. G系列（旗舰机型）

G2（2013年）：5.2英寸1080P屏幕，后置按键设计

G3（2014年）：2K分辨率屏幕，激光对焦摄像头

G4（2015年）：皮革后盖，f/1.8大光圈摄像头

G5（2016年）：模块化设计，可更换下巴配件

G6（2017年）：18:9全面屏，IP68防水

G7 ThinQ（2018年）：刘海屏，AI相机功能

2. V系列（高端影音系列）

V10（2015年）：副屏设计，军用级耐用性

V20（2016年版）：支持拆卸的电池设计，配备Hi-Fi级别的四通道数字模拟转换器。

V30（2017年）：OLED屏幕，专业视频模式

V40 ThinQ（2018年）：五摄像头系统

V50 ThinQ（2019年）：首款5G手机，双屏配件

3. K系列（中端机型）

K10（2016年）：多彩塑料机身





K20 Plus（2017年）：指纹识别后置

K30（2018年）：入门级全面屏

K40（2019年）：打孔屏设计

4. Q系列（中高端商务）

Q6（2017年）：全面屏小钢炮

Q7（2018年）：IP68防水

Q60（2019年）：后置三摄

5. 其他特色机型

Wing（2020年）：旋转双屏设计

Velvet（2020年）：水滴曲面屏

Rollable（概念机）：可卷曲OLED屏幕

2021年，LG公司宣布不再涉足手机行业，那些手机型号已经成为了过去。若想查看具体型号的图片，可以推荐在诸如GSMArena或PhoneArena等专业手机数据库网站上搜索对应的型号。