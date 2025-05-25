索爱2007手机全部型号

2007年，索爱公司推出了各式各样的手机，涵盖了多个系列，比如高端的旗舰型号、专为听音乐而设计的手机，还有基础款型。在这些系列中，Walkman音乐手机系列格外引人注目，尤其是W880i，这款手机以其超薄的金属外壳和仅9.4毫米的纤薄厚度而独树一帜，并且配备了200万像素的摄像头。W610i也是该系列的一员，其设计采用了滑动模式，此外，还特别配备了音乐播放的功能键。

K810i是Cyber-shot拍照手机系列中的佼佼者，在2007年被评为旗舰机型。该手机配备了320万像素的自动对焦摄像头和氙气闪光灯，同时具备3G网络连接功能。与此相对，K550i凭借其较高的性价比受到了消费者的喜爱。尽管其摄像头像素为200万，但它并未配备氙气闪光灯。





P1i商务手机采用了特别设计的翻盖款式，内置了QWERTY全键盘，并配备了较大尺寸的触控屏幕，此外还兼容WiFi和3G网络。在入门级产品系列中，像J120i这样的机型以其超长的待机时间而著称，而Z310i这样的翻盖手机则以其时尚的外观受到欢迎。

2007年，索尼爱立信公司推出了多款3G手机，其中包括K660i等。这些手机沿袭了索爱的设计理念，同时在音乐和影像技术方面凸显了索尼的强大实力。然而，部分型号在按键尺寸等细节上给用户带来了一定的不便。