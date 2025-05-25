苹果发布会2024秋季发布会时间

2024年苹果的秋季新品发布会确切日期尚未对外公布，不过，依照苹果公司往年的传统，我们预计这一活动将在九月中旬展开。一般而言，苹果会选择九月的第二个或是第三个星期二来举行他们的秋季发布会。

回顾过去几年的发布会时间：

2023年：9月12日

2024年的活动日期可能定在9月10日，也就是第二个星期二，或者9月17日，也就是第三个星期二。通常情况下，苹果公司会在发布会前大约两周时间向媒体发送邀请函，以便确定最终的日期。

预计2024年秋季发布会可能发布的新品包括：

iPhone 16系列包括标准版、Pro型号以及Pro Max版本。

2. Apple Watch Series 10

3. 新款AirPods（可能推出AirPods 4）

4. iOS 18正式版发布日期





5. 可能更新的iPad或Mac产品线

在发布会形式上，苹果公司预计会延续线上录播的模式，并在Apple Park打造一个供媒体体验的区域。届时，发布会内容将在苹果官方网站以及YouTube平台上同步进行直播，并且会附上中文字幕。

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在日历中预留9月10日或17日的时间

具体日期需参照苹果公司的正式通告，官方的确认时间预计将在八月底或九月初。