苹果15手机的价格会根据其型号、内存大小以及购买途径的不同而有所区别。以下为苹果15系列手机的价格参考信息：

1. iPhone 15（标准版）：

128GB版本：5999元起

2. iPhone 15 Plus：

3. iPhone 15 Pro：

影响价格的因素：

1. 存储容量：存储空间越大，价格越高。

2. 颜色选择：某些特殊配色可能需要额外加价。

3. 购买渠道官网、授权经销商以及第三方平台上的商品价格可能存在差异，而且，不时有促销活动推出。





4. 版本差异：Pro和Pro Max版本因配置更高，价格也更贵。

购买建议：

1. 预算有限您可以选择购买标准版的iPhone 15，或者选择iPhone 15 Plus，这两款手机性价比都很不错。

2. 追求性能Pro或Pro Max版本更为合适，尤其是对于热衷于摄影或是喜欢玩大型游戏的用户来说。

3. 存储选择：根据个人需求选择存储容量，避免因存储不足频繁清理文件。

注意事项：

价格会随着时间的推移发生变化，因此建议您留意官方或正规渠道发布的最新资讯。

2. 购买时注意辨别真伪，避免买到翻新机或山寨机。

若您希望获取更详细的价格详情，可浏览苹果官方网站，或者直接前往实体店进行咨询。