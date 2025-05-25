佳能PowerShot G1 X，这款由佳能在2012年推出的高端便携式数码相机，拥有1.5英寸的大尺寸CMOS传感器。在那个时期，这样的设计在同类产品中具有创新性。

这款相机装备了1430万像素的高清感光元件，还采用了先进的DIGIC 5图像处理技术，两者结合使得画质表现非常出色。在镜头方面，它等效焦距为28-112mm，能够实现4倍的光学变焦。此外，它还配备了F2.8-5.8的大光圈，并加入了光学防抖功能。

机身设计方面，G1 X继承了佳能G系列一贯的复古风格，采用金属材质制作，并配备了3英寸可旋转的LCD显示屏和光学取景器。而在操控设计上，它保留了专业摄影师所偏好的模式转盘和曝光补偿转盘等实用功能。





该设备支持1080p全高清视频录制，还拥有HDR模式和多种创意滤镜等附加功能。虽然它的体积比普通卡片相机稍大，但与单反相机相比，它的便携性仍然相当不错。

当年，G1 X凭借其介于微单和高端卡片机之间的独特定位，还有其卓越的画质，赢得了众多专业摄影师作为备用机的喜爱。不过，它的对焦速度相对较慢，价格也相对较高，这导致一些用户对其提出了批评。