诺基亚X系列是诺基亚在智能手机市场推出的一条重要产品线，它凭借其独特的设计风格和卓越的耐用性赢得了广泛的好评。这个系列的首款机型出现在2010年，当时诺基亚推出了X3、X5和X6等型号，它们主要针对中低端市场。

X系列手机普遍使用滑动或直板设计，搭载Symbian系统。在众多款式中，X6作为X系列中首款使用电容式触摸屏的手机，具备了多点触控的特点，这在当时算是较为先进的配置。另外，X7与众不同，采用了弧形造型，并且配备了AMOLED屏幕。

2014年，诺基亚被微软收购后，推出了多款搭载Android系统的X系列手机，包括X、X+和XL等型号。这些手机运行的是定制的Android操作系统，并且结合了Windows Phone的磁贴界面设计。不过，由于系统性能不尽理想，这些手机在市场上的表现总体来说并不突出。

2017年，HMD Global公司取得了诺基亚品牌的使用权，紧接着便推出了新款的X系列智能手机。这一系列的新手机主要针对中高端消费群体，其中具有代表性的型号包括：

诺基亚X5（2018）：采用刘海屏设计

诺基亚X7（2018）：配备蔡司认证双摄

诺基亚X71（2019）：首款采用打孔屏设计

2020年，诺基亚发布了X10和X20两款新机型，它们是X系列中首次加入5G技术的。这两款手机搭载了高通骁龙处理器，凭借其卓越的续航性能和耐用特性受到青睐。此外，它们还承诺为用户持续提供三年之久的系统升级服务。

X系列的主要特点包括：

1. 坚固耐用的机身设计

2. 原生Android系统体验

3. 相对实惠的价格

4. 长期系统更新支持

5. 保留诺基亚经典设计元素

X系列产品仍在不断升级，其中最新推出的型号是2023年发布的诺基亚X30。这款手机以100%的再生铝合金作为机身结构，背部则使用了65%的再生塑料，这种设计体现了诺基亚在促进环保和可持续性方面的持续追求。

对于那些倾向于使用原生Android系统、重视手机耐用性和系统更新的消费者来说，诺基亚X系列是个不容忽视的选择。这一系列手机在保证价格合理的同时，也提供了稳定的性能和较长的使用寿命。