小米Mix 2s的重量是189克，这个数值在当时的高端手机市场里算是较轻的。作为小米的旗舰产品，Mix 2s使用了陶瓷材质打造机身，相较于金属和玻璃，陶瓷自然要重一些。不过，小米通过精妙的内部结构设计，成功地将重量维持在了合理的界限内。

实际使用中，这款手机的重量仅为189克，单手拿起来并不觉得特别重。即便长时间使用，它也不会给手腕造成过多的压力。与同期的iPhone 8 Plus（重202克）和三星Galaxy S9+（同样重189克）相比，Mix 2s在重量控制方面做得相当出色。

影响手机重量的几个关键因素包括：

1. 陶瓷后盖材质比玻璃略重

2. 3400mAh电池容量适中





3. 采用了当时主流的硬件配置

4. 取消了3.5mm耳机接口减轻了部分重量

在日常使用中，这款手机重量为189克，搭配5.99英寸的全面屏设计，既保证了便携性，又提升了握持的舒适度。对于那些特别关注手机重量的消费者，Mix 2s无疑是一个相对平衡的选项。