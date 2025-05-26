ibm最后一款thinkpad

2005年，IBM推出了ThinkPad笔记本的最后一部作品，也就是T43/T43p系列。这个系列的问世，意味着IBM个人电脑业务的结束。紧接着，联想在同一时间段内顺利地收购了IBM的PC部门。

ThinkPad T43/T43p选择了经典的黑色外观设计，这一设计承袭了ThinkPad系列一贯的坚固耐用特性。该型号搭载了Intel Pentium M处理器，处理器的主频最高可达到2.26GHz。而且，用户可以根据需求选择14.1英寸或15英寸的屏幕尺寸。T43系列作为IBM时代终结的标志性产品，在安全性方面表现卓越；它不仅搭载了嵌入式安全子系统，还引入了指纹识别功能。

在接口设置上，T43装备了两个USB 2.0端口，还能支持VGA输出、并口连接、红外通讯以及PC卡槽的扩展。特别要提到的是，T43属于ThinkPad系列中，最后一批带有ThinkLight键盘灯功能的型号之一。





联想接手该品牌后，尽管ThinkPad的名字得以保留，但在产品设计方面，它逐渐展现出了自己的特色。在IBM时代，ThinkPad凭借其出色的键盘触感、标志性的小红点TrackPoint以及坚固的镁合金滚轮支架而广受好评，这些优势在T43型号上得到了完美呈现。

目前，在IBM的时代氛围中，ThinkPad系列的T43型号等，作为该品牌最后的杰作，受到了众多爱好者的青睐，同时也标志着个人电脑发展历程中的一个关键的历史节点。