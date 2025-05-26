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要查询联想官方维修点，可以通过以下几种便捷方式：
1. 联想官网查询
访问联想中国的官方网站（网址：），您会在页面下方发现一个名为“服务与支持”的区域，点击进入后，选择“服务网点查询”功能，然后输入您所在的省市名称或产品型号，系统便会为您显示周边的官方维修站点信息。
2. 联想服务公众号
请关注“联想服务”的官方微信公众号，进入后点击菜单中的“服务网点”，再选择“网点查询”选项，您可以通过定位功能或手动输入地址来查找维修点的详细信息。
3. 拨打客服电话
联想客服热线全国统一，号码为，适用于笔记本电脑用户；如需咨询手机和平板电脑相关问题，请拨打。工作人员会依据您的所在地，为您推荐最近的维修服务点。
4. 联想电脑管家软件
在联想电脑中预装的「联想电脑管家」软件，打开后只需点击「服务」选项，再选择「附近服务网点」，便可轻松获取相关地址和联系方式。
5. 联想商城APP查询
请下载并安装「联想智选」应用程序，进入「我的」界面后，点击「服务网点查询」这一选项。
注意事项：
官方维修点都会悬挂联想品牌标识
建议提前电话确认营业时间和是否需要预约
携带购买凭证和保修卡前往
可要求查看维修工程师的联想认证资质
非官方维修点可能存在以下风险：
1. 使用非原厂配件
2. 维修后不提供官方保修
3. 收费标准不透明
若您所在区域缺乏联想官方的维修站点，您可访问官方网站，按照指示提交邮寄维修的申请。
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