要查询联想官方维修点，可以通过以下几种便捷方式：

1. 联想官网查询

访问联想中国的官方网站（网址：），您会在页面下方发现一个名为“服务与支持”的区域，点击进入后，选择“服务网点查询”功能，然后输入您所在的省市名称或产品型号，系统便会为您显示周边的官方维修站点信息。

2. 联想服务公众号

请关注“联想服务”的官方微信公众号，进入后点击菜单中的“服务网点”，再选择“网点查询”选项，您可以通过定位功能或手动输入地址来查找维修点的详细信息。

3. 拨打客服电话

联想客服热线全国统一，号码为，适用于笔记本电脑用户；如需咨询手机和平板电脑相关问题，请拨打。工作人员会依据您的所在地，为您推荐最近的维修服务点。

4. 联想电脑管家软件

在联想电脑中预装的「联想电脑管家」软件，打开后只需点击「服务」选项，再选择「附近服务网点」，便可轻松获取相关地址和联系方式。

5. 联想商城APP查询

请下载并安装「联想智选」应用程序，进入「我的」界面后，点击「服务网点查询」这一选项。

注意事项：





官方维修点都会悬挂联想品牌标识

建议提前电话确认营业时间和是否需要预约

携带购买凭证和保修卡前往

可要求查看维修工程师的联想认证资质

非官方维修点可能存在以下风险：

1. 使用非原厂配件

2. 维修后不提供官方保修

3. 收费标准不透明

若您所在区域缺乏联想官方的维修站点，您可访问官方网站，按照指示提交邮寄维修的申请。