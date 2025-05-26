索尼爱立信w830i，这款滑盖式音乐手机于2006年正式登场，加入了Walkman系列。它沿袭了该系列在音乐播放领域的优良传统。该手机配备了2.0英寸的26万色TFT屏幕，分辨率高达240×320像素，在当时，其显示效果被认为非常出色。该设备配备了40MB的内部存储，并且能够通过Memory Stick Micro（M2）卡来增加存储容量，最高可扩充至4GB。

w830i的音乐播放功能十分专业，能够兼容MP3、AAC、AAC+等多种音频格式。手机配备了专门的快捷键和Walkman播放器界面，这使得创建播放列表变得非常简便。同时，附赠的高品质耳机在音质上表现卓越。而且，该机还内置了FM收音机功能，并且支持RDS广播。

w830i在拍照功能上，搭载了200万像素的摄像头，具备2.5倍的数码变焦功能，能够捕捉到1600×1200像素的清晰画面，不过遗憾的是，它并未配备闪光灯。至于视频拍摄，它支持3GP格式，最长可以连续录制30分钟。





w830i在功能上，具备蓝牙2.0和USB2.0的数据传输功能，同时内置了Opera Mini浏览器，且支持EDGE网络。其机身尺寸为98毫米宽、47毫米高、21毫米厚，重量大约是116克，电池容量为930毫安时，音乐播放时长可达20小时。

该手机有黑白两种颜色可供选择，属于Walkman系列。w830i以其卓越的音乐播放性能和时尚的款式设计，赢得了众多消费者的喜爱。