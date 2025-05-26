hp惠普打印机驱动官网下载

您可于惠普官网稳妥获取打印机驱动程序，具体步骤是：先浏览官网，次寻至驱动下载专区，再遵照页面指引操作，终完成下载。

打开浏览器，前往惠普中国的官方网站，网址是。在网页顶部搜索“支持”这个选项，并点击它，这样就能进入驱动程序的下载页面了。

在搜索框中键入您的打印机品牌和型号，例如HP LaserJet Pro MFP M130fw，或者选择“自动识别我的设备”这一功能，网站便会自动识别您的打印机。

选择一个恰当的操作系统版本，例如Windows 10或11，亦或是MacOS，并且注意查看系统是32位还是64位。

在驱动列表中查找那些被标记为“全面功能软件解决方案”的完整驱动程序包，找到后，接着点击下载图标。

下载完成之后，打开安装软件，按照提示一步步进行，直到驱动程序安装完成。在此过程中，可能需要将打印机同电脑相连接。

重要提示：





确保下载的是最新版本的驱动程序

安装前暂时关闭杀毒软件

如果遇到问题可以到官网支持论坛寻求帮助

不要从非官方网站下载驱动，以防安全风险

惠普的官方网站会不定期发布驱动程序更新，我们建议用户每隔6至12个月检查一次驱动程序的更新情况。这样做可以确保打印机的性能保持在最佳水平。尤其是对于一些较旧的打印机型号，用户可以在官网的“归档软件”专区找到相应的驱动版本。