三星已经推出了多款支持5G技术的手机，这些产品从基础型号到高端旗舰应有尽有，满足了不同价位的需求。以下列出的是市面上一些常见三星5G手机的售价情况，仅供参考，实际购买时的价格可能会有所不同。

1. 三星Galaxy S23 Ultra 5G

12GB+256GB版本：约9699元

2. 三星Galaxy S23+ 5G

4. 三星Galaxy Z Fold5 5G

12GB+1TB版本：约16999元

6. 三星Galaxy A54 5G

购买建议：

这款手机功能全面，但价格不菲；它更受那些经济状况良好且渴望极致体验的用户青睐。

2. 中端机型性价比更高，适合大多数用户日常使用

3. 折叠屏手机价格昂贵但形态创新，适合追求新潮的用户

请留意网络购物平台及实体店铺的促销信息，此类活动通常能提供更优惠的商品价格。

注意事项：

1. 不同渠道和地区的价格可能略有差异

2. 建议购买前对比多个平台的报价

3. 关注官方商城的以旧换新活动可能更划算