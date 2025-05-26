索尼推出的W35型号Cyber-shot数码相机颇受青睐，这主要是因为其轻巧的设计和出色的性能。该相机搭载了卡尔蔡司品牌的3倍光学变焦镜头，具备720万的高像素，能够拍摄出清晰且细节丰富的画面。而且，它还配备了2.5英寸的LCD显示屏，这在当时属于比较常见的配置，便于用户拍摄和查看照片。

索尼W35采用金属材质制造机身，既坚固又质感十足。该款相机的感光度高达ISO 1000，即便是在光线昏暗的环境下，也能拍出清晰的照片。此外，W35还提供了多种场景模式，如夜景、风景和人像等，用户可以根据不同的拍摄需求，轻松切换不同的拍摄模式。这款相机内置了58MB的存储容量，并且支持使用Memory Stick Duo存储卡，这样一来，用户就能更加便捷地存储更多的照片。

在操作层面，W35的设计风格简约，上手十分便捷，即便是初学者也能很快掌握其使用方法。这款相机配备了自动对焦技术，拍摄时只需轻触快门的一半，就能完成对焦。而且，W35还支持640×480像素的短片录制，虽然画质可能不如一些现代设备，但在当时已经能够满足日常记录的需求。W35在电池续航上选择了NP-BG1型号的锂电池，这种电池充满电后，可以拍摄大约380张照片，其性能表现确实相当不错。

索尼W35，这款数码相机非常适合日常携带，尤其适合家庭用户和旅行者使用。它的机身设计轻盈，画质优秀，功能丰富多样，因此在当时的中低端市场中，它迅速赢得了很多消费者的喜爱。